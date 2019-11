VIDEO. Vrouw waagt zich met gestolen golfkarretje op snelweg

Bestuurders die zaterdag op de Interstate 95 ter hoogte van Miami-Dade County in Florida reden, zullen raar opgekeken hebben: een vrouw die even daarvoor was ontsnapt uit een psychiatrische instelling en daarbij een golfkarretje had gestolen, tufte doodleuk rond op de snelweg.

Op smartphonebeelden die zondag op Instagram werden geplaatst is te zien hoe het golfkarretje van rijstrook wisselt. De video is sindsdien al meer dan 100.000 keer bekeken.

Even later hield de politie het karretje, eigendom van een universitair ziekenhuis in Miami, tegen. De bestuurster was onder de Baker Act gedwongen opgenomen in het ziekenhuis. Die wet stelt politie, rechters en artsen in staat om mentaal labiele personen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen gedwongen te laten opnemen in een instelling voor een psychiatrisch onderzoek.

Kennelijk was de vrouw niet gediend met haar gedwongen opname, want ze ontsnapte uit de instelling.