Russische spionwalvis opnieuw gespot tijdens potje rugby met boot

Afgelopen dagen ging op Facebook een filmpje viraal van een beloega die ergens in de oceaan met een rugbybal speelt. Vanwege dit onnatuurlijke gedrag wordt vermoed dat het om de Russische “spionwalvis” Hvaldimir gaat. Die zou ontsnapt zijn uit een Russisch militair trainingscentrum en werd in april voor het eerst in Noorwegen gespot.

Walvisspotten krijgt plots een extra dimensie wanneer je het dier in kwestie een rugbybal toegooit en het die ook effectief terugbrengt. Het overkwam enkele passagiers van een rubberbootje, die zich kennelijk erg met het dier vermaakten. In een filmpje van onbekende oorsprong is te zien hoe een beloega (ook wel witte walvis genoemd) de bal in de bek neemt en terug overhandigt aan de vermoedelijk Zuid-Afrikaanse passagiers. Op Twitter werd al snel gespeculeerd dat het de uit Rusland ontsnapte beloega Hvaldimir zou betreffen, die dit soort trucjes aangeleerd zou hebben in ruil voor eten.

Russische spionage

Het nieuws over een witte walvis die onnatuurlijk gedrag vertoont, verscheen voor het eerst in april van dit jaar. Toen werd de beloega voor de kust van Noorwegen gespot terwijl het dier er verschillende vissersboten benaderde en touwen van de zijkant van de boten probeerde te trekken. Rond zijn rug bevond zich een harnas waarop een camera of wapen geplaatst kon worden en waarin de woorden “Uitrusting van Sint-Petersburg” gegraveerd stonden. Op basis van die informatie werd geopperd dat het dier mogelijk ontsnapt zou kunnen zijn uit een Russisch militair trainingscentrum. Rusland experimenteerde in de jaren ‘90 met dolfijnen voor militaire doeleinden en in 2017 werd onthuld dat het opnieuw zeehonden, beloega’s en dolfijnen zou trainen. Later stelde een andere theorie echter dat het dier waarschijnlijker eerder ingezet werd als therapiedier. De “ontsnapte”, tamme witte walvis werd hoe dan ook al snel omarmd door de plaatselijke Noren en “Hvaldimir”, een samentrekking van het Noors voor walvis “Hval” en de Russische naamuitgang “dimir”, gedoopt.

This appears to be ‘Hvaldimir’; he’s a former Russian captive beluga that now lives in the waters off Hammerfest, Norway. https://t.co/iaAXaQ6Qnf — Quad Finn (@Quad_Finn) 7 novembre 2019

Niet schattig

De afgelopen maanden bleef Hvaldimir rondzwemmen in Noorse wateren, waar het dier werd aangespoord om zijn natuurlijk jaag- en voedingsgedrag weer te ontwikkelen. Op het recent opgedoken filmpje lijkt hij op basis van de Zuid-Afrikaanse accenten en de in Zuid-afrika vervaardigde boot rond te zwemmen in veel verdere, Zuid-Afrikaanse oorden, maar dat zou gezien het Noordelijke leefgebied van de beloega niet mogelijk kunnen zijn. Wetenschappers waarschuwen in ieder geval dat hoewel dit soort video’s een grote amusementswaarde hebben, het werkelijke verhaal minder schattig is. Het feit dat de schijnbaar immer glimlachende beloega, normaal een mensenschuw groepsdier, zich alleen in de oceaan bevindt en trucjes om voedsel te verkrijgen uitvoert, is een teken dat zijn vrijlating niet naar behoren verloopt.