Na DIT uur drink je maar beter geen koffie meer als je nog deftig wil slapen

Een kopje koffie kan deugd doen en geeft je een duwtje in de rug aan het begin van de werkdag. Maar wil je een goede nachtrust behouden, dan stop je best vroeg genoeg met koffie.

De meeste koffiedrinkers zetten hun (werk)dag in met een heerlijk bakje koffie, maar sommige mensen houden er zo van dat ze ‘het zwarte goud’ de hele dag door consumeren. De cafeïne zorgt voor een opwekkend effect, wat handig is als je te lang in je ochtendroes blijft hangen, maar kan tevens verslavend werken. Bovendien is het niet verstandig om te laat op de dag nog koffie te drinken, aangezien je hersenen dan in actieve modus blijven en dus niet snel van plan zijn je te laten slapen.

Op tijd stoppen

Slaapexpert Jason Ellis waarschuwt voor de impact van koffie – of andere cafeïnehoudende dranken – op je nachtrust als je de hele dag door drinkt. De directeur van het Northumbria Centre for Sleep Research raadt aan om acht uur voor het slapengaan te stoppen met koffiedrinken. Ga je om 22u slapen, dan drink je dus je laatste kop koffie om 14u. Kruip je pas om 2u ’s nachts onder de lakens, dan mag je tot 18u ’s avonds genieten van een ‘bakje troost’.

Individuele verschillen

Toch brengt de slaapprofessor enige nuance aan, aangezien niet iedereen hetzelfde reageert op cafeïne. “Hoewel er aanzienlijke individuele verschillen zijn in hoe cafeïne ons beïnvloedt, moet je jezelf voldoende tijd geven tussen je laatste cafeïne-inname en je slaaptijd”, vertelt hij in het Britse magazine ‘Women and Home’.