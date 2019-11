Koning van Jaipur speelt gastheer op Airbnb

Airbnb was ooit – en is in sommige gevallen nog steeds – een manier om goedkoop te overnachten op reis. De laatste tijd speelt de accomodatiesite echter steeds meer in op luxeverblijven. En de nieuwste toevoeging is wel erg opvallend. Je kan vanaf nu namelijk logeren in het paleis van de koninklijke familie van Jaipur in India.

Sommige reizigers nemen genoegen met een karige kamer, maar voor andere mag het weleens wat meer zijn. Eerlijk is eerlijk, iedereen droomt er toch van om ooit te overnachten in een waar paleis?

Butler

Heb je een slordige 7245 euro per nacht over voor je slaapgelegenheid, dan krijg je vanaf 23 november de kans om je droom waar te maken. De 21-jarige koning van Jaipur, Maharaja Padmanabh Singh, stelt vanaf dan namelijk zijn paleis open voor Airbnb-gasten. Dat werd in 1727 gebouwd door Maharaja Sawai Jai Singh II en huis tot op heden de koninklijke familie van Jaipur, een stad gelegen in Rajasthan. Tot nog toe kregen alleen speciale genodigden als prinses Diana, Oprah Winfrey, Bill Clinton en Jackie Kennedy de kans om de nacht door te brengen in het koninklijke optrekje. Wie de luxueuze Gudliya Suite boekt, kan niet alleen genieten van de kamer zelf, maar krijgt er ook een eigen butler, een privézwembad, koninklijke maaltijden in het restaurant van het paleis en begeleide uitstapjes bij. Maharaja Padmanabh Singh wil, door de kamer te verhuren via Airbnb, mensen laten kennismaken met de gastvrijheid van Rajasthan. Zelf maakt hij naar verluidt ook vaak gebruik van Airbnb tijdens zijn talrijke reizen en hij vindt het een perfecte manier om zich in te leven in de lokale cultuur. De opbrengsten van de verhuur gaan trouwens niet naar de koninklijke familie zelf, maar naar de Princess Diya Kumari Foundation die zich inzet voor de minder bedeelden in Rajasthan.