Deze schattige puppy heeft twee staartjes

Deze ‘eenhoorn’-puppy werd geboren met een staartje midden op zijn voorhoofd. Narwal werd achtergelaten door zijn baasje, maar werd een internetberoemdheid nadat het dierenopvangcentrum een foto van hem op Facebook plaatste.

Fans van ‘Narwhal de kleine magische eenhoorn’ hadden maar één vraag voor de organisatie Mac’s Mission: kan Narwhal kwispelen met zijn tweede staartje? De pup werd onderzocht door een dierenarts en die kwam tot de vaststelling dat het staartje “nergens mee verbonden is en dat het geen enkel nut heeft. Narwhal is dankzij zijn staartje wel de coolste puppy ooit”, lezen we op de Facebookpagina van het centrum.

Adoptie

Het staartje wordt voorlopig ook niet verwijderd. “Hij heeft er geen last van en hij ontwikkelt zich verder als een normale puppy”. Mac’s Mission heeft besloten om Narwhal nog niet op te geven voor adoptie. De verzorgers willen er eerst zeker van zijn dat het staartje geen probleem zal gaan vormen in de toekomst. Maar sowieso zullen er heel wat geïnteresseerden in de rij staan.