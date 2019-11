BIZAR. Tiener doodgestoken op zelfverdedigingscursus

Een Britse tiener heeft vorige week in West-Londen het leven gelaten nadat hij neergestoken werd op een cursus over het afweren van mesaanvallen.

De 18-jarige Hakim Sillah woonde donderdag een cursus bij over agressie met steekwapens in een centrum voor jeugddelinquenten in Uxbridge, toen er plots een gevecht uitbrak in de groep. De tiener incasseerde enkele messteken en overleed een uur later in het ziekenhuis.

Liefdevolle jongen

Een 17-jarige jongen werd gearresteerd op verdenking van moord. Een andere tienerjongen die tussenbeide kwam in een poging om de vechtersbazen uit elkaar te drijven liep een steekwonde op aan het oor.

In een publieke verklaring beschreven familieleden van het slachtoffer Hakim als “een liefdevolle jongen die zijn familie graag zag”. “Hij ontfermde zich over zijn zieke broertje”, klonk het.