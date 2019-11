Wat maakt onze huid zo droog tijdens de winter?

Wanneer de winter er weer aankomt, hebben velen van ons ook last van een droge huid. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? De antwoorden zijn meer voor de hand liggend dan je zou denken.

Wanneer de seizoenen wisselen, wisselt onze garderobe ook. Hetzelfde zou eigenlijk een beetje moeten gelden voor je huidverzorging. Op het moment dat het koud begint te worden, is het van essentieel belang dat je huidverzorging zich ook aanpast aan deze daling van temperaturen om een droge huid te voorkomen. Maar waarom zorgt de winter nu voor zo een droge huid?

Droge lucht en koude temperaturen

Bij het kouder worden, doen we allemaal ons best om zo warm mogelijk te blijven. Dit gebeurt vaak in de vorm van centrale verwarming of open haarden. Deze verwarmingstechnieken zorgen er echter voor dat de lucht rondom ons steeds droger wordt. Terwijl jij je dus simpelweg wat wilt verwarmen door in een warme ruimte te zitten, zorg je er eigenlijk voor dat je huid steeds droger wordt.

Warme douches

Hoewel genieten van een warme douche of bad op het eerste zicht onschuldig lijkt, heeft het toch wat nare gevolgen voor je huid. Het hete water verwijdert namelijk de lipiden die je huidbarrière vormen. Een lauwe douche of korte douche kan er daarentegen voor zorgen dat je huid niet superdroog gaat aanvoelen. Een goede moisturizer gebruiken kan tevens helpen om alle vocht in je huid op te slaan net nadat je uit de douche stapt.

Gebrek aan moisturizer

Of je nu een droge, vette of combinatie huid hebt, je mag het nut van een moisturizer nooit onderschatten, zeker niet in de winter! Elk huidtype heeft elke dag hydratatie nodig. Vooral tijdens de winter krijgt je huid het namelijk erg te verduren. Vandaar dat je best een goede moisturizer in je dagelijkse routine introduceert die past bij het seizoen. Het product dat perfect bij je past tijdens de zomer kan niet langer dezelfde effecten hebben tijdens de winter. De droge lucht en koude temperaturen hebben namelijk een totaal andere invloed op onze huid dan warmte en veel zon. Kiezen voor een passende moisturizer is dus essentieel.

Wist je dat: Grote hoeveelheden alcohol of cafeïne in je dieet ervoor kunnen zorgen dat je meer last hebt van een droge huid?

Enkele tips om je droge huid een handje te helpen:

Zoek naar crèmes met melkzuur

Veel producten proberen je te lokken met lekkere geurtjes en tal van organische bestanddelen. De realiteit is dat maar weinigen van deze extra's ook echt een positief effect hebben op je huid. Een van de enige uitzonderingen hierop is melkzuur, omdat dit ingrediënt helpt bij het vasthouden van vocht in je huid. Zoek dus zeker naar moisturizers die melkzuur in hun ingrediëntenlijst hebben staan.

Zorg voor vochtige lucht

Zoals al eerder vermeld werd, is droge lucht de grootste vijand van je huid tijdens de winter. Probeer dus zeker genoeg vocht in kamers te introduceren door gebruik te maken van een luchtbevochtiger of door simpelweg een pot water op je verwarming te plaatsen. Dit is zeker belangrijk in je slaapkamer waar je toch een groot aantal uren per dag doorbrengt.

Vermijd zeep en parfum

Niet alleen warme douches bevorderen een droge huid, maar ook regelmatig onder de douche springen kan je huid uitdrogen. Douchegels met zeep kunnen ook de natuurlijke lipiden die op je huid aanwezig zijn verwijderen. Toegevoegde parfums hebben ook meer nadelen dan voordelen voor een droge huid. Kies in plaats daarvan dus voor neutrale ingrediënten.

Niet krabben

Hoe erg de drang ook is, probeer zeker nooit aan je droge huid te krabben. Dit maakt het probleem alleen maar erger, en zorgt ervoor dat je huid er nog droger zal uitzien. Gelukkig bestaan er ook moisturizers die niet alleen droogheid tegengaan, maar ook jeuk verminderen en irritatie verzachten.

