Zeker zeven doden bij explosie aan ministerie van Binnenlandse Zaken in Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vandaag zeker zeven doden gevallen bij een explosie van een bomauto in de buurt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nog eens zeven anderen raakten gewond, meldt het ministerie. De ontploffing vond plaats rond 7.25 uur lokale tijd (3.55 uur in België), verklaart woordvoerder Nasrat Rahimi.

Op foto’s die op de sociale media verspreid zijn, zijn beschadigde auto’s en een witte rookpluim te zien. De aanval is tot nu toe nog niet opgeëist.

Een andere bron bij het ministerie bevestigt dat een konvooi van overheidsvoertuigen op een verkeersader het doelwit van de bomauto was. Het is niet duidelijk of er ook overheidsfunctionarissen bij de slachtoffers zijn.

Gisteren kondigde de Afghaanse president Ashraf Ghani aan dat drie gevangenen uit de hoogste rangen van de taliban vrijgelaten worden in ruil voor de vrijlating van twee professoren die sinds 2016 gegijzeld worden. Die overeenkomst zou voor een belangrijke vooruitgang in de vredesgesprekken kunnen zorgen.

Bron: Belga