Stiptheid van de treinen in oktober licht achteruit door informaticapanne in Brussel

In oktober kwam 88,6 procent van de reizigerstreinen met een vertraging van minder dan zes minuten aan in het eindstation of het eerste station van de Brusselse Noord-Zuid-as. Dat blijkt vandaag uit het Opendata-platform van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het is al de derde maand dit jaar dat de stiptheid, voor neutralisatie, (licht) onder de 90 procent duikt. De grote schuldige voor de vertragingen in oktober was een stroompanne in de Brusselse stations op 15 oktober. Die panne alleen veroorzaakte net geen 10.000 minuten vertraging. In oktober 2018 lag de stiptheid met 84,5 procent nog een stuk lager dan in de voorbije oktobermaand.

In de avondpiek rijden de minste treinen volgens het boekje: 85,3 procent. ’s Ochtends is dat 86,6 procent. In de daluren loopt de stiptheid op tot 89,4 procent en tot 91,6 procent in de weekends.

Nog in oktober werden 638 treinen volledig en 1.728 treinen gedeeltelijk afgeschaft. Het percentage afgeschafte treinen ligt zo goed als even hoog als in oktober vorig jaar.

De oorzaak van de vertragingen ligt voor 37 procent bij NMBS en voor 33 procent bij Infrabel. Derden zijn goed voor nog eens een kwart van de oorzaken.

