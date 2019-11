Organisator kunstenfestival Watou stopt ermee door onzekerheid over subsidies

Vzw Kunst, de organisator van kunstenfestival Watou, stopt ermee door de onzekerheid rond subsidies voor het festival. Dat liet intendant Jan Moeyaert weten op Facebook nadat er nieuwe Vlaamse besparingen werden aangekondigd in de cultuursector. De stad Poperinge is bereid de organisatie van het festival over te nemen mits voldoende subsidie van Vlaanderen. “Na 20 jaar zwemmen of verzuipen in de cultuursector, stop ik ermee”, laat intendant Jan Moeyaert weten op Facebook. Moeyaert organiseert het festival al sinds 2009. De stad Poperinge zal de organisatie van het festival overnemen mits Vlaamse subsidies. “Watou kreeg jaarlijks 135.000 euro van de Vlaamse overheid. Moest die subsidie volledig wegvallen, wordt het moeilijk. Als we een pak minder subsidie krijgen, moeten we het wel kunnen bolwerken. We dienden alvast een aanvraag in voor subsidies”, vertelt burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V). De stad ging ondertussen op zoek naar privésponsors. Poperinge zorgde jaarlijks voor 125.000 euro voor het festival en zal dat blijven doen.

Voor 2021 wil de stad het festival in een nieuw jasje steken. “2020 wordt een overgangsjaar. Kunstenaar Koen Vanmechelen wordt peter en zal bepalen welke nieuwe en jonge kunstenaars te zien zijn op Watou”, aldus burgemeester Dejaegher. De afgelopen editie van het kunstenfestival lokte ongeveer 21.000 bezoekers.

bron: Belga