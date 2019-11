Onrust Bolivia – Dodental bij geweld na verkiezingen loopt op tot zeven

Bij het geweld dat uitbrak na de herverkiezing van president Evo Morales zijn al zeven mensen omgekomen. Vier van de slachtoffers zijn doodgeschoten. Dat maakte de procureur-generaal Juan Lanchipa dinsdag bekend. Twee mensen kwamen om in hoofdstad La Paz, twee in Santa Cruz en drie in Cochabamba, verklaarde Lanchipa. Hij liet nog weten dat er voor elk geval een onderzoek is geopend. Eerder was er sprake van drie doden.

Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was de socialistische president Evo Morales. Hij nam zondag gedwongen ontslag en verkaste inmiddels naar Mexico, maar dat kon niet verhinderen dat het protest doorging.

Bron: Belga