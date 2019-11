Ibrahimovic kondigt vertrek bij LA Galaxy aan

Zlatan Ibrahimovic heeft woensdag in een tweet afscheid genomen van Los Angeles Galaxy. De 38-jarige Zweed deed dat op zijn eigen typische wijze. “Ik kwam, ik zag, ik overwon”, schrijft de aanvaller. “Bedankt LA Galaxy om mij opnieuw levend te laten voelen. Aan de supporters van Galaxy – jullie wilden Zlatan, ik gaf jullie Zlatan. Graag gedaan. Het verhaal gaat verder … Ga nu maar opnieuw baseball kijken.”

Ibrahimovic tekende in het voorjaar van 2018 voor LA Galaxy. In 58 wedstrijden maakte hij 53 doelpunten maar een prijs kon hij de Californiërs niet bezorgen.

Waar zijn toekomst nu ligt, is onduidelijk. Mogelijk keert hij terug naar Spanje, Italië of Engeland.

bron: Belga