Gitte Haenen sprint op 100 meter naar brons en tweede medaille

Gitte Haenen heeft vandaag op het WK para-atletiek in Dubai een tweede medaille veroverd. Ze eindigde in de 100 meter als derde. Gisteren was Haenen al goed voor zilver in het verspringen. Haenen, die in de T63-klasse uitkomt en een prothese aan het linkerbeen heeft, sprintte in de finale naar brons in 15.60. De 18-jarige Indonesische Karisma Evi Tiarani won in 14.72 voor de 38-jarige Italiaanse Monica Graziana Contrafatto (15.56).

Gisteren won de 33-jarige Haenen zilver in het verspringen met een sprong van 4m41.

De Belgische medailleoogst staat nu op drie. Peter Genyn haalde zilver op de 100 meter (T51).

bron: Belga