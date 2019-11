Facebook verwijderde voorbije maanden miljoenen berichten

Techreus Facebook heeft de voorbije maanden tientallen miljoenen berichten van zijn platforms verwijderd. In de berichten was sprake van schending van de voorwaarden. Het ging dan om zaken als kinderporno, verkoop van drugs en terrorisme. Ook werden 1,7 miljard nepaccounts verwijderd. Facebook kwam woensdag, zoals elke zes maanden, met het rapport naar buiten. Voor het eerst werden data over Instagram los gemeld. Facebook, dat de laatste tijd nogal onder vuur kwam te liggen vanwege het schenden van privacyregels, wordt volgens topman Mark Zuckerberg onterecht bekritiseerd omdat het de aantallen van de verwijderde berichten openbaart. De getallen tonen volgens hem aan dat Facebook het probleem serieuzer aanpakt dan concurrenten.

In het voorbije kwartaal werden alleen al 11,6 miljoen berichten met inhoud gerelateerd aan kinderporno onderschept. Bij drugs ging het om 4,4 miljoen berichten en bij de verkoop van vuurwapens ging het om 2,3 miljoen posts. De meeste berichten worden door de algoritmes van Facebook automatisch gedetecteerd, aldus het techbedrijf.

Bron: Belga