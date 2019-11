Eerste openbare hoorzitting voor impeachmentonderzoek tegen Trump van start gegaan

In het Amerikaanse Congres is de eerste openbare hoorzitting in het impeachmentonderzoek tegen de Amerikaanse president Donald Trump begonnen. William Taylor, de interim-ambassadeur in Oekraïne, en de diplomaat George Kent komen vandaag als getuigen aan het woord. De Democratische parlementsleden die azen op de afzetting van Trump, hebben de voorbije weken al verschillende getuigen achter gesloten deuren ondervraagd. Ook William Taylor had op die manier al een verklaring afgelegd over het omstreden telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Taylor wordt als een van de belangrijkste getuigen van de Democraten beschouwd. Verschillende media zeggen dat Taylor tijdens het eerste verhoor zijn bezorgdheid over het telefoongesprek kenbaar had gemaakt. Volgens de kranten New York Times en Washington Post had hij ook verklaard dat de militaire hulp van de VS aan Kiev rechtstreeks gekoppeld was aan een publieke verklaring over een Oekraïens onderzoek naar Joe Biden en diens zoon Hunter.

Het impeachmentonderzoek gaat na of Trump en zijn medewerkers de Oekraïense president onder druk hebben gezet om een gerechtelijk onderzoek te openen naar de activiteiten van de familie Biden. Gewezen vicepresident Joe Biden wordt mogelijk de Democratische tegenstander van Trump bij de komende presidentsverkiezingen.

Trump heeft altijd gezegd dat er geen sprake was van een “quid pro quo” (voor wat hoort wat) bij de afspraken met Oekraïne. Devin Nunes, een Republikeins lid van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, heeft bij de start van de openbare zitting de impeachmentprocedure dan ook afgedaan als “een zorgvuldig georkestreerde lastercampagne” tegen Trump.

