Donderdag enkel vakbondsacties mogelijk bij De Lijn in Vlaams-Brabant

De chauffeurs bij De Lijn gaan morgen in heel Vlaanderen opnieuw aan de slag, met uitzondering van Vlaams-Brabant. Dat bevestigt Chris Reniers, voorzitster van de socialistische ambtenarenvakbond ACOD. Morgenvoormiddag is nieuw overleg gepland in Vlaams-Brabant. Vandaag was er in heel Vlaanderen bij De Lijn een stakingsactie van ACOD. De actie vloeide voort uit de acties in Vlaams-Brabant, waar de vakbond samen met de liberale ACLVB al negen dagen het werk neerlegt. Die actie in Vlaams-Brabant gaat morgen een tiende dag in, nadat onderhandelingen vandaag niets opgeleverd hadden, zo raakte eerder al bekend.

“Er is geen sprake van een voortzetting van de nationale actie. Ik kan bevestigen dat dit nooit de bedoeling is geweest”, stelt Chris Reniers. “Morgen gaan de chauffeurs in de stelplaatsen opnieuw aan het werk, met mogelijk de uitzondering van Vlaams-Brabant.”

Met hun stakingsactie protesteren de chauffeurs in Vlaams-Brabant tegen tal van problemen bij De Lijn. Zo hekelt de vakbond onregelmatige werkroosters voor chauffeurs en controleurs als gevolg van slechte planning, het vaak niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en het personeelstekort. Omdat de onderhandelingen onder leiding van een sociaal bemiddelaar dinsdag niets opleverden, riep het ACOD vandaag op tot een staking in heel Vlaanderen.

Bron: Belga