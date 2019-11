De Lijn waarschuwt voor hinder voor bus en tram in heel Vlaanderen woensdag

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij waarschuwt voor mogelijke hinder morgen voor het bus- en tramverkeer in heel Vlaanderen, nadat een verzoeningspoging over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant tussen directie en vakbonden dinsdagochtend mislukte. Reizigers krijgen de raad om vanaf morgenochtend de verstoringspagina van De Lijn te raadplegen via verstoring.delijn.be. Een deel van de buschauffeurs in Vlaams-Brabant staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.

De socialistische vakbond ACOD heeft opgeroepen tot een staking morgen in heel Vlaanderen. De liberale vakbond ACLVB steunt de staking in Vlaams-Brabant, maar roept niet op tot staken in heel Vlaanderen. De christelijke vakbond ACV staakt niet meer mee.

Bron: Belga