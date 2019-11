Bernardo Silva (Manchester City) krijgt één duel schorsing na ongelukkige tweet

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Bernardo Silva vandaag een schorsing van één wedstrijd en een boete van 50.000 Britse pond (58.300 euro) opgelegd voor een tweet die hij op 22 september postte. Die tweet werd door de FA als beledigend beschouwd. De Portugese middenvelder van Manchester City werd veroordeeld voor een overtreding van regel E3 van de FA, met betrekking tot ras, kleur of etnische afkomst. Hij moet ook een cursus over racisme volgen. De 25-jarige Silva nam via Twitter ploeggenoot Benjamin Mendy in de maling. De Portugees plaatste een foto van Mendy als kind, met daarnaast als vergelijking een afbeelding van een donker mannetje, dat symbool staat voor een chocoladesnoepgoed. Er ontstond ophef en Silva werd racistisch genoemd. Hij noemde het “dollen met een vriend” maar besloot de tweet toch te verwijderen.

Pep Guardiola, de trainer van Bernardo Silva, nam het op voor zijn speler. “Er zijn genoeg voorbeelden van afbeeldingen met blanke mensen op een vergelijkbare foto”, liet Guardiola eerder al optekenen. “De reactie van Mendy was duidelijk, ze zijn voortdurend grapjes aan het maken met elkaar.”

bron: Belga