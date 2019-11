Belgische vrouw vermoord in Spaanse regio Andalusië

In de Spaanse regio Andalusië is een Belgische vrouw met geweld om het leven gebracht. De dader is vermoedelijk een andere Belgische vrouw met wie het 58-jarige slachtoffer al enkele maanden een geheime relatie had. Dat schrijven lokale Spaanse media vandaag. De broer van het slachtoffer vond het lichaam van zijn zus gisteravond in haar huis in Tolox, een gemeente in de provincie Malaga. De Spaanse politie vond sporen van geweld op het lichaam en gaat uit van een gewelddadig overlijden.

In de lokale media zegt de broer dat hij geen sporen van geweld vond in het huis. Volgens hem ontbreken er wel waardevolle spullen. Zijn zus was naar verluidt verzamelaar.

Volgens de politie is een andere Belgische vrouw de vermoedelijke dader. Zij en het slachtoffer zouden al een tijdje een relatie hebben en zij hielp het slachtoffer met de renovatie van haar huis. De broer zegt dat hij en zijn vrouw niets afwisten van de relatie.

bron: Belga