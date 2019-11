ATP Finals – Tsitsipas bereikt halve finales na zege tegen titelverdediger Zverev

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich op de ATP Finals in Londen (9 miljoen dollar) geplaatst voor de halve finales. De 21-jarige Griek won woensdagavond in de O2 Arena met 6-3 en 6-2 van de Duitse titelverdediger Alexander Zverev (ATP 7). Eerder had hij de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) verslagen met 7-6 (7/5) en 6-4.

Medvedev verloor woensdag ook zijn tweede match tegen Rafael Nadal (ATP 1) met 6-7 (3/7), 6-3 en 7-6 (7/4). Nadal, die in zijn openingsmatch tegen Zverev onderuitging, speelt vrijdag nog tegen de al geplaatste Tsitsipas. Zverev ontmoet dan Medvedev.

In de groep Björn Borg is de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) al geplaatst voor de halve finales na zeges tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) en de Zwitser Roger Federer (ATP 3). Die twee tenoren treffen elkaar donderdagavond met als inzet een plaats bij de laatste vier. De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) is uitgeschakeld.

bron: Belga