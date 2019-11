Anuna De Wever mist “zeer waarschijnlijk” COP25 in Madrid

Terwijl Greta Thunberg een lift op een catamaran van twee YouTubers kreeg aangeboden, ziet het er voor Anuna De Wever en Adélaïde Charlier van Youth for Climate niet goed uit. Er is nog geen oplossing uit de bus gekomen en dus is de kans groot dat de Belgische klimaatactivisten de klimaatconferentie COP25 in Madrid missen. “We geraken niet op de COP zonder te vliegen. Daarom zijn we momenteel bezig om een delegatie van Youth for Climate uit België op te stellen die dan aanwezig kan zijn op de COP in Madrid. Het is nog niet 100 procent zeker dat we er niet geraken, maar zeer waarschijnlijk niet”, vertelt Anuna De Wever aan Belga.

Anuna De Wever, haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier vertrokken op 1 oktober op een Sail to the Cop, een reis die hen per zeilboot naar de klimaatconferentie COP25 in Chili zou brengen. Hun doel viel in het water toen de klimaatconferentie werd afgelast vanwege de onrusten in Chili. Intussen trekken de meiden van Youth for Climate wel nog het Amazonewoud in naar Altamira. Ze zullen er met natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders, waaronder indianenchef Raoni, de aandacht vestigen op de rampzalige situatie van het regenwoud. Daarna is het tijd om terug te keren.

“Terugkomen naar Europa doen we sowieso met een zeilschip of cargoschip. Vliegen is geen optie”, verduidelijkt De Wever.

bron: Belga