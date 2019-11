Vijf factoren die de borstgrootte van vrouwen beïnvloeden

Borsten. Boobies. Tetten. Boezem. Hoe je ze ook noemt, ze zijn een natuurlijk fenomeen waar veel mensen dankbaar en sommigen wat minder dankbaar voor zijn. En in tegenstelling tot andere lichaamsdelen, houden borsten niet op met groeien. Of krimpen. De grootte is namelijk afhankelijk van heel wat factoren.

Uiteraard spelen je genen een rol in je cupmaat. Net zoals andere delen van je lichaam zijn borsten nu eenmaal op z’n minst deels erfelijk. Heeft iedereen in je familie een F-cup, dan is de kans eerder klein dat jij een A-cup toebedeeld krijgt. Maar er zijn nog andere factoren die je boobies kunnen laten groeien of net krimpen.

Sportroutine

Je borsten bestaan uit vetweefsel, melkklieren en bindweefsel. Maar diep daaronder liggen spieren verscholen en met de juiste work-out kan je er natuurlijk voor zorgen dat die spieren in omvang toenemen. Sport je veel, dan zou het dus zomaar kunnen dat je boobs prominenter aanwezig zijn. Wees je ervan bewust dat dit geen permanente verandering is en dat je borsten niet echt groter zijn, maar dat het gewoon om je borstspieren gaat.

Menstruatiecyclus

Je menstruatiecyclus beïnvloedt je hele lichaam en dus ook je borsten. Vooral tijdens de tweede helft van je cyclus kunnen je borsten daardoor groter en eventueel pijnlijker aanvoelen. Het is zelfs mogelijk dat je wat bobbeltjes waarneemt, maar dat is geen reden om je zorgen te maken – zolang die na je menstruatie maar opnieuw verdwijnen.

Anticonceptiemethode

Als je anticonceptie hormonaal van aard is, is het niet abnormaal dat je borsten in omvang toenemen. Hormonale anticonceptie zorgt er namelijk voor dat je lichaam meer vocht ophoudt dan anders. Daardoor worden je boobies groter. Stop je met hormonale anticonceptie, dan is het ook volledig normaal als je cupmaat plots kleiner wordt.

Leeftijd

Je borsten veranderen niet alleen tijdens de puberteit, maar ondergaan metamorfoses gedurende je hele leven. Vooral de menopauze kan een invloed hebben. Dat heeft te maken met het feit dat je bindweefsel minder elastisch wordt en je borsten niet langer over de mogelijkheid beschikken om melk aan te maken in het geval van een zwangerschap. Wees dus niet verbaasd als je boobs wat meer gaan hangen en kleiner worden, dat hoort er nu eenmaal bij.

Gewicht

Ten slotte speelt ook je lichaamsgewicht een rol. Zoals gezegd bestaan je borsten voor een deel uit vetweefsel – de verhouding verschilt van persoon tot persoon. Bevatten je borsten meer vet, dan zijn ze ook gevoeliger voor verandering in het geval van gewichtstoename of -verlies. Enkele kilo’s meer of minder hebben wellicht geen invloed, maar verlies je plots 10 kilogram, dan is de kans groot dat dat ook je borsten niet koud laat.