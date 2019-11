VIDEO. Politieagent geschorst nadat hij naakt uit de bol ging in nachtclub

Een agent van het politiekorps van Conway, in de Amerikaanse staat Arkansas, is op non-actief gezet nadat een video opgedoken was waarin hij naakt en in schijnbaar beschonken toestand de bloemetjes buiten zet.

Op de smartphonebeelden, die vorige maand gedraaid werden door een omstaander, is te zien hoe agent Cebron Hackett – omsingeld door geamuseerde toekijkers – naakt staat te dansen op de tonen van ‘Don’t Stop Believin” van Journey. De agent botst op een tafel en wordt vervolgens vastgegrepen door een toegesnelde beveiligingsagent. Het fuifbeest duwt de man weg en gaat tegen de vlakte, waarna hij weer recht geholpen wordt door twee beveiligingsagenten en weggeleid wordt.

Openbare dronkenschap

Hackett werd voor 30 dagen geschorst zonder wedde en moet een cursus volgen. Op het moment van de feiten, op 13 oktober jongstleden, had hij geen dienst. Zijn baas schreef in de schorsingsbrief, die openbaar werd gemaakt onder de Arkansas Freedom of Information Act, dat “de daden van Hackett het korps in diskrediet hebben gebracht” en “hadden kunnen leiden tot een arrestatie voor openbare dronkenschap”. De agent werd evenwel niet aangeklaagd voor een misdrijf.