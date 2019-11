Stephen King neemt het op voor ‘Doctor Sleep’-film na kassaflop

‘Doctor Sleep’, de verfilming van de gelijknamige roman van bestsellerauteur Stephen King, kan voorlopig niet aan de verwachtingen voldoen aan de box office: de horrorfilm van regisseur Mike Flanagan mikte op een opbrengst van 25 miljoen dollar in zijn openingsweekend, maar haalde slechts 14 miljoen dollar op. King springt op sociale media in de bres voor de kassaflop: “Deze film is uitstekend”, klinkt het.

King was geen grote fan van de verfilming van het origineel, gebaseerd op zijn roman ‘The Shining’ uit 1977. De Amerikaanse auteur noemde de horrorklassieker uit 1980 onder regie van Stanley Kubrick in een interview met Paris Review in 2006 “te koud”. “Kubrick wist niet wat hij wou doen met het verhaal”, klonk het. “Ik was erg ontgoocheld.”

“Niet zeuren over de box office”

Maar zo negatief de schrijver zich destijds uitliet over de verfilming van ‘The Shining’, zo lovend is hij nu voor de filmversie van ‘Doctor Sleep’. Naar aanleiding van de slechte resultaten aan de filmkassa’s deelt hij op sociale media zijn mening over de sequel: “Ik hoop op het beste als ik boeken schrijf. Maar de slechte box office-cijfers buiten beschouwing gelaten, is de film van Mike Flanagan uitstekend. Als mensen ervoor kiezen om niet te gaan kijken is dat hun keuze, maar als iets goed is, applaudisseer ik.”

I mostly write books and hope for the best. Box office numbers aside, Mike Flanagan’s film is excellent. If people choose not to go, that is their choice, but when something is good, I cheer for it. https://t.co/i3dCnF8dhA — Stephen King (@StephenKing) 11 novembre 2019

Enkele dagen eerder had hij nog wat wijze raad van collega-auteur Matt Serafini‏ over de film geretweet: “Als je hield van ‘Doctor Sleep’ moet je niet het hele weekend lopen zeuren over de box office. Praat over de film en wat je er goed aan vond, en moedig anderen aan om te gaan kijken. (…) Reduceer andermans harde werk niet onmiddellijk tot naakte cijfers.” King deelde deze tweet met zijn 5,5 miljoen volgers en voegde eraan toe: “Akkoord. Het is een geweldige film. Ga kijken met een vriend en voel de sfeer.”