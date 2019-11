Greta Thunberg terug naar Europa met catamaran

De Zweedse klimaatactiviste heeft een plek aangeboden gekregen op een catamaran, die haar terug naar Europa zal brengen om de internationale klimaatconferentie in Madrid bij te wonen.

“Zo blij om te zeggen dat ik hopelijk de COP25 in Madrid zal halen”, tweette Thunberg. “Ik kreeg een lift aangeboden vanuit Virginia, VS, op de zeilcatamaran ’La Vagabonde’.”

Ze zal de Atlantische Oceaan oversteken met de Australische YouTubers Riley Whitelum en Elayna Carausu en de Engelse schipper Nikki Henderson. Ze documenteren hun reis rond de wereld om de aandacht te vestigen op het belang van de oceaan.

So happy to say I’ll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019