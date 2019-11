Gigantische hoeveelheid cocaïne verwoest door everzwijnen

Een kudde everzwijnen heeft 20.000 euro aan cocaïne van een drugsbende vernield door er op te stampen. Daarmee werd de drugsbende ook opgerold.

Een drugsbende had een hoeveelheid cocaïne met een waarde van 20.000 euro begraven in een bos in Montepulciano, een stad in Toscane. Onlangs merkten ze dat de cocaïne, die verpakt zat in glazen bokalen, uitgegraven en vernield was. De boosdoeners waren everzwijnen die op precies die plek op de grond hadden gestampt, en toen de bokalen tevoorschijn kwamen, beschadigden ze de inhoud volledig.

Telefoontap

De politie tapte de telefoons van de drugsbende, een Italiaan en drie Albanezen, af. Zo kwamen ze te weten wat er gebeurd was en konden ze hen later ook oppakken. De drugsbende verkocht tussen september 2018 en maart 2019 maandelijks twee kilogram pure cocaïne in Arezzo en Siena. Ze vroegen 80 tot 100 euro per gram. Ze werden alle vier opgepakt en worden beschuldigd van drugshandel.

Te veel everzwijnen

Everzwijnen zijn een ware pest in Italië. Momenteel lopen er in het hele land twee miljoen rond, dubbel zoveel als in 2015. De Italiaanse boerenvakbond Coldiretti verwijt de regering dat ze nooit actie hebben ondernomen om de everzwijnenpopulatie onder controle te houden.