Vlaanderen wil uitstoot van voertuigen langs de weg meten

De kilometerheffing voor personenwagens heeft het Vlaams regeerakkoord niet gehaald, maar in de beleidsnota’s van de ministers zijn wel andere aanzetten te vinden om de uitstoot van het wegverkeer te verlagen. Zo valt in de nota van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) te lezen dat Vlaanderen de echte uitstoot van wagens langs de weg wil gaan meten. In de nota van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wordt erover nagedacht de kilometerheffing voor vrachtwagens om te vormen tot een retributie, waarvan de inkomsten kunnen worden gebruikt om te investeren in mobiliteit. De slimme kilometerheffing komt er deze legislatuur niet, maar de regering wil het wagenpark wel snel vergroenen. Vanaf 2021 worden nieuwe wagens getest volgens de meer realistische WLTP-meetmethode. Met de invoering van een nieuwe verkeersbelasting worden milieuvervuilende wagens duurder gemaakt. De regering wil dat wel op een budgetneutrale manier doen, wat betekent dat milieuvriendelijke wagens evenredig goedkoper moeten worden.

Minister van Omgeving Demir wil langs de wegen controleren of er niet wordt gefraudeerd met de uitstoot. “De mogelijkheid om de periodieke keuring en technische controles langs de weg in te zetten, wordt bekeken”, is te lezen in haar nota. Ze wil ook bekijken of er ‘sniffer cars’ kunnen worden ingezet om emissiefraude op te speuren.

Steden en gemeenten krijgen wellicht ook mogelijkheden om hun lage-emissiezones (LEZ) strenger te maken. “Ik onderzoek de mogelijkheden om het toepassingsgebeid uit te breiden naar bromfietsen en motorfietsen”, staat in de nota Omgeving. Ook ring- en snelwegen zouden in de toekomst onder de zone kunnen vallen. “Voor oldtimers voorzien we een definitieve en uniforme oplossing”, staat er voorts.

Minister Diependaele wil de kilometerheffing voor vrachtwagens omvormen tot een retributie. Die moet extra investeringen in mobiliteit mogelijk maken, en bij voorkeur ook het vrachtverkeer naar minder drukke tijdstippen toeleiden. Vrachtwagens zouden in de toekomst vooral ’s nachts moeten rijden.

