“Vlaamse regering moet nadenken over smartphonegebruik op school”

De Vlaamse regering moet nadenken over de gevolgen van smartphonegebruik op de studieresultaten van jongeren. Dat zegt doctoraal onderzoeker Simon Amez van de UGent. “Over heel de wereld meten onderzoekers een samenhang tussen intens smartphonegebruik en slechte studieresultaten”, klinkt het. In 2018 toonde onderzoek dat Vlaamse studenten die intensief met hun smartphone bezig zijn gemiddeld 1,1 punten op 20 minder behalen dan studenten die het toestel weinig gebruiken. Ook dat onderzoek werd uitgevoerd door Amez, die de resultaten bevestigt ziet in een internationale literatuurstudie die hij samen met UGent-professor Stijn Baert heeft uitgevoerd.

Maar uit internationaal onderzoek blijkt dat de negatieve samenhang mogelijk nog groter is omdat studenten wenselijk antwoorden bij bevragingen over hun smartphone-gebruik en/of studiepunten. De negatieve samenhang wordt ook door onderzoekers “in de Verenigde Staten, Azië en Afrika” gevonden, klinkt het.

De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts (N-VA), moet zich daarvan bewust zijn, vind Amez. “Dit kan een probleem zijn”, klinkt het. “We moeten met zijn allen digitaal zijn, tot in het klaslokaal. Maar dat heeft ook zijn minpunten.” In Frankrijk voerde president Emmanuel Macron in 2018 een smartphone-verbod in op scholen. De onderzoekers juichen toe dat daar een maatschappelijke discussie over wordt gevoerd, al laten ze in het midden of het een goede maatregel betreft.

De negatieve samenhang wordt overal ter wereld aangetoond, al is een oorzakelijk verband nog niet bewezen. “We moeten ons afvragen waar die samenhang vandaan komt”, vervolgt Amez.

De onderzoekers wijzen op een aantal vanzelfsprekende verklaringen. Zo is tijd die jongeren doorbrengen achter de smartphone tijd die ze niet kunnen studeren. Door vaak te multitasken, zijn ze bovendien minder efficiënt tijdens het studeren.

“Dat studenten continu schakelen tussen lesinhoud en bijvoorbeeld het ontvangen van een berichtje, zorgt ervoor dat ze niet productief met één van die activiteiten bezig zijn”, klinkt het. “Tot slot wijzen studies ook op een negatieve impact van smartphonegebruik op gezondheid en slaapkwaliteit.”

Het is bovendien niet uitgesloten dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken verantwoordelijk zijn voor intens smartphonegebruik en lage studieresultaten, zoals een gebrek aan discipline.

