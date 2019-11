Turkse journalist Ahmet Altan acht dagen na vrijlating opnieuw gearresteerd

De Turkse journalist en schrijver Ahmet Altan is dinsdag opnieuw gearresteerd in Istanboel, acht dagen nadat hij uit de gevangenis werd vrijgelaten voor aan terrorisme gerelateerde aanklachten. Staatspersagentschap Anadolu berichtte dat Altan thuis gearresteerd werd. Dat gebeurde nadat een rechtbank in Istanboel dinsdag een arrestatiebevel uitvaardigde omdat de hoofdaanklager van het openbaar ministerie in beroep ging tegen de recente beslissing om hem vrij te laten.

Op een nieuw proces op 4 november werd Altan samen met schrijver Nazli Ilicak vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Ze werden wel veroordeeld voor “hulp aan een terroristische groep”, met name de Gülen-beweging die volgens het regime in Turkije achter de mislukte staatsgreep van 2016 zat. De twee waren hiervoor eerder tot levenslange gevangenisstraffen voor poging tot staatsgreep veroordeeld, maar het Hof van Cassatie annuleerde die veroordeling.

Altan was hoofdredacteur van de inmiddels opgedoekte krant Taraf. Marie Struthers, directeur van Amnesty International Europe, zei dinsdag in een reactie dat Altan “vervolgd, gevangengenomen en veroordeeld werd zonder een spoor van bewijsmateriaal, enkel omwille van zijn meningen”.

bron: Belga