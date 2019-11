Thierry Neuville is voor vijfde keer vicewereldkampioen

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) is voor de vijfde keer in zijn carrière vicewereldkampioen rally. De WK-stand na afloop van de rally van Catalonië is door de afgelasting van de slotmanche in Australië meteen ook de eindstand. Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) won drie weken geleden de wereldtitel. Neuville eindigt in de eindstand als tweede op 36 punten van de Est. Zesvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) eindigt als derde. Voor Thierry Neuville en alle andere deelnemers aan het WK rally eindigt het seizoen in mineur. De Belg toont via Twitter begrip voor de situatie. “Dit is de enige juiste beslissing omdat de veiligheid voor iedereen het meest belangrijkste is. Onze gedachten gaan uit naar de lokale gemeenschap, bij wie sommigen geliefden verloren hebben en anderen hun thuis, en de brandweerlui die heel hard hun best doen om de veiligheid te garanderen.”

Nadat hij in 2013 met een Ford Fiesta RS WRC als tweede eindigde in het WK rally, is het nu de vierde keer op rij dat Thierry Neuville met een Hyundai tweede eindigt in het WK. Vier keer moest de Belg zijn meerdere erkennen in de Fransman Ogier. Dit jaar was Ott Tänak te sterk. De Est zou in Australië zijn laatste wedstrijd voor Toyota gereden hebben. Vanaf 2020 wordt Tänak teammaat van Thierry Neuville.

Bron: Belga