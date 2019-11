Slotmanche van WK wordt afgelast, Hyundai is wereldkampioen bij constructeurs

De Rally van Australië, de veertiende en laatste wedstrijd van het wereldkampioenschap, gaat niet door. De organisatie besliste vandaag over te gaan tot een afgelasting vanwege de bosbranden vlakbij het parcours in Coffs Harbour in New South Wales. Omdat de rally, die voorzien was van donderdag tot zondag, niet wordt gereden, is Hyundai zeker van zijn eerste wereldtitel bij de constructeurs.

Het Zuid-Koreaanse team van vicewereldkampioen Thierry Neuville heeft in de eindstand achttien punten voorsprong op Toyota. De Japanse constructeur levert met de Est Ott Tänak wel de wereldkampioen bij de rijders. Tänak pakte die titel drie weken geleden in Catalonië. Neuville is voor de vijfde keer in zijn carrière tweede in de WK-eindstand. Volgend seizoen rijdt Tänak aan de zijde van Neuville bij Hyundai.

bron: Belga