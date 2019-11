Red Flames – Tine De Caigny treft vijf keer raak in 6-0 zege tegen Litouwen, Flames blijven foutloos

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft dinsdagavond op de vierde speeldag in EK-kwalificatiegroep H met 6-0 (rust: 3-0) gewonnen van een onmachtig Litouwen. Tine De Caigny tekende voor liefst vijf treffers in Leuven. Gelukkig leverde het potje eenrichtingsvoetbal op Den Dreef tegen de nummer 107 op de vrouwenranking voldoende kansen op en zo werd het toch geen avondje koukleumen voor de fans, die met zo’n vijfduizendtal waren opgedaagd. Zij moesten amper een kwartiertje wachten op het openingsdoelpunt. Speelster in vorm Tine De Caigny brak met een rake kopbal de ban voor de Red Flames. Ook de volgende doelpunten van Belgische makelij nam de Anderlecht-speelster voor haar rekening, tussendoor had Algimante Mikutaite op het halfuur getekend voor een wel erg bizarre owngoal: na een voorzet van de gevierde Janice Cayman trapte de Litouwse aan de tweede paal moederziel alleen in eigen doel.

Zo stond het vlak na de rust na een hattrick van De Caigny 4-0 en die tussenstand had gerust hoger kunnen zijn, want de Flames morsten met de kansen. Ze moesten echter nog twee keer scoren, want Zwitserland had eerder op de avond met 6-0 gewonnen van Roemenië en kwam zo mee aan de leiding met het maximum van de punten, maar met een beter doelsaldo. Om de kwalificatie voor het EK zal het tussen beide landen gaan, met de thuiswedstrijd op 14 april in Leuven als eerste clash en de terugwedstrijd pas op 22 september in Zwitserland op de slotspeeldag. Bij een gelijke stand kan het doelsaldo eventueel nog doorslaggevend zijn. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

De Caigny ging echter op haar elan door en zette voorbij het uur de forfaitscore op het bord – net voordien had Litouwen zowaar zijn eerste kans afgedwongen. Voor de leidersplaats in de groep was er nog één doelpunt nodig en dat nam De Caigny op assist van aanvoerster Tessa Wullaert geen tien minuten later zelf voor haar rekening: haar vijfde in deze interland en de zevende in de kwalificatiecampagne. Daarmee is de Red Flame overduidelijk topschutter.

bron: Belga