Red Flames – Ives Serneels ziet Belgisch elftal waarin “iedereen gevaarlijk kan zijn”

Met een 6-0 zege tegen het nietige Litouwen hebben de Red Flames dinsdagavond in een kil Leuven hun jaar afgesloten. Dankzij de zege kunnen de Flames een perfect rapport voorleggen in de jacht op de EK-kwalificatie: na vier speeldagen staat er het maximum van de punten op de teller en een beter doelsaldo dan Zwitserland, dat eveneens nog foutloos is en zelfs nog geen tegendoelpunt moest incasseren.

Deze keer was Tine De Caigny met liefst vijf doelpunten de absolute uitblinker bij de Belgen. “Het doet deugd dat iedereen op het veld kan gevaarlijk zijn: ik zie assists van Tessa Wullaert, Davinia Vanmechelen en dan vergeet ik er nog enkelen. Tine De Caigny scoort er vandaag vijf, Davina Philtjens vrijdag twee. Het geeft maar aan dat ze allemaal kwaliteiten hebben”, vertelde bondscoach Ives Serneels na de wedstrijd.

De Caigny staat nu met zeven doelpunten achter haar naam, Tessa Wullaert met zes assists en amper één treffer. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. “Voor Tine is het vooral belangrijk dat zij beseft hoe het komt dat zij hier vandaag vijf doelpunten maakt: zij heeft keihard gewerkt de afgelopen maand. Ik was niet helemaal tevreden na Roemenië en dat is ook besproken. Als een speelster daarna dit laat zien, is dat een heel belangrijke les: als je voor iets werkt in het leven, kan je het ook krijgen.”

Het enige minpunt van de hele avond was het aantal gemiste kansen. Vooral tegen Zwitserland zal de efficiëntie een pak hoger moeten. “In het eerste kwartier vond ik het tempo iets te laag, omdat we ons net te veel aan de tegenstander aanpasten. Na die openingstreffer hebben we het tempo opgetrokken, fantastische aanvallen opgezet en fantastische doelpunten gescoord. Het hadden er meer kunnen zijn, maar we moeten toch vooral onthouden dat we halfweg de campagne twaalf op twaalf hebben en dat was onze doelstelling. Alles was aanwezig vandaag.”

Als verrassing voor zijn honderdste interland als bondscoach had de Belgische bond Eric Gerets uitgenodigd, in 1997 coach van het Lierse kampioenenteam van Serneels. “Dat doet heel veel. Dat is toch wel de man die heel belangrijk is geweest in mijn carrière. Als speler heb ik me bij hem geweldig kunnen ontwikkelen. Als coach heb ik ook dingen van hem geleerd. Hij is een fantastische mens en ik wist het absoluut niet dat hij hier zou zijn. Toen ik hem zag komen, moest ik dus wel even slikken. Hij heeft heel veel voor mij gedaan en daarvoor zal ik hem eeuwig dankbaar zijn.”

bron: Belga