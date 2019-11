Personeel De Lijn blijft staken in Vlaams-Brabant

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Dat is vernomen bij onderhandelaars van de christelijke en de liberale vakbond. Een deel van de buschauffeurs staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.

Vakbondssecretaris Erik Quisthoudt (ACLVB) zegt dat de staking in Vlaams-Brabant voortgezet wordt. Wat betreft de stakingsactie voor heel Vlaanderen, die het ACOD vooraf in geval van een mislukking van de verzoeningsvergadering voor morgen had aangekondigd, gaat de liberale vakbond deze namiddag zijn standpunt bepalen.

bron: Belga