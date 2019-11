Morales zegt bij aankomst in Mexico strijd te zullen verderzetten

De voormalige Boliviaanse president Evo Morales is vandaag in Mexico geland, waar hij de staatsgreep in zijn land hekelde. Tijdens een persconferentie in Mexico-stad zei hij zijn politieke strijd te zullen voortzetten. Morales kondigde zondag zijn ontslag aan, na weken van protesten en rellen als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Hij vroeg politiek asiel aan in Mexico, en kreeg dat ook.

Morales bedankte Mexico vandaag om zijn leven te redden, en zei dat hij ontslag nam om nog meer geweld te vermijden. “Zo lang ik leef blijf ik aan politiek doen. Zo lang ik leef zal de strijd verdergaan”, klonk het ondanks zijn ontslag strijdvaardig. “Een staatsgreep gaat me niet van mening doen veranderen.” Hij verklaarde enkel geprobeerd te hebben om gelijkheid en rechtvaardigheid te installeren in zijn land, en weet de protestgolf tegen hem aan het feit dat hij een inheems persoon is.

De pas afgetreden president werd ontvangen door de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard. “Wij heten u welkom in naam van president Manuel Andres Obrador en het hele Mexicaanse volk”, waren diens woorden.

Bron: Belga