Minderjarige asielzoeker die amok maakt, mag niet zomaar uit opvangcentrum worden gezet

Een niet-begeleide minderjarige die asiel heeft aangevraagd en in een opvangcentrum verblijft, mag niet zomaar uit dat centrum worden gezet als hij of zij geweld heeft gepleegd. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een arrest over een zaak waarbij een minderjarige Afghaan door de directeur van het opvangcentrum in Broechem aan de deur werd gezet. De zaak draait rond Zubair Haqbin, die in 2015 een asielverzoek in ons land indiende en een jaar later in het opvangcentrum van Broechem betrokken raakte bij gewelddadige conflicten tussen bewoners van verschillende etnische afkomst. Haqbin werd na de incidenten door de politie bestuurlijk aangehouden en opnieuw vrijgelaten, maar werd bij wijze van sanctie door de directeur van het opvangcentrum tijdelijk buitengezet. Na zijn uitzetting bracht Haqbin een tijd in het Brusselse Maximiliaanpark door.

De manier waarop Haqbin gesanctioneerd werd, kan voor het Europees Hof van Justitie niet door de beugel. Zo moeten sancties niet alleen “objectief, onpartijdig en evenredig” zijn, maar mogen sancties ook de “waardige levensstandaard” van de betrokkene niet in gevaar brengen.

En daar knelt het schoentje. “De intrekking – al was het maar tijdelijk – van alle materiële opvangvoorzieningen of van de materiële opvangvoorzieningen die betrekking hebben op huisvesting, voeding of kleding, zou onverenigbaar zijn met de verplichting om ervoor te zorgen dat de verzoeker een waardige levensstandaard geniet. Een dergelijke sanctie zou hem immers de mogelijkheid ontnemen om te voorzien in zijn meest elementaire behoeften”, aldus het Hof. Het Hof noemt de straf ook niet evenredig.

Volgens het Hof laten de Europese regels wel andere sancties toe die ook te maken hebben met de materiële opvangvoorzieningen. Zo kan een asielzoeker bijvoorbeeld ondergebracht worden “in een afzonderlijk gedeelte van het opvangcentrum” of kan hij/zij overgebracht worden naar een ander opvangcentrum.

bron: Belga