Gewezen Pakistaanse premier Sharif mag naar Londen voor medische behandeling

De Pakistaanse regering heeft vandaag voormalig premier Nawaz Sharif de toestemming gegeven om zich in het buitenland te laten behandelen, door zijn reisbeperkingen op te heffen. Dat heeft de minister van Informatie Firdous Ashiq meegedeeld. Morgen zou hij naar een Londens ziekenhuis worden overgevlogen. De 69-jarige Sharif, die drie keer premier was, heeft onder meer chronische diabetes, cardiovasculaire problemen en een gevaarlijke daling van het aantal bloedplaatjes in zijn bloed. Hij zat een gevangenisstraf van 7 jaar uit en mag niet vliegen, sinds hij in 2017 veroordeeld werd voor corruptie.

Vorige week besliste een rechtbank om hem om medische redenen op borgtocht vrij te laten, nadat hij was opgenomen in een ziekenhuis in de stad Lahore.

Een luchtambulance zal Sharif morgen naar een ziekenhuis in Londen brengen, zei de woordvoerster van zijn Pakistan Muslim League-partij. Daar onderging hij meer dan twee jaar geleden al eens een hartoperatie.

bron: Belga