Federer poetst blazoen op met zege tegen Berrettini op ATP Finals

Roger Federer (ATP 3) heeft zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals in Londen (hard/9 miljoen dollar) winnend afgesloten. De Zwitserse routinier klopte de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 20 minuten. Later vandaag volgt in dezelfde poule Björn Borg het duel tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP 2) en Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).

Zondag werden de eerste duels in de groep Björn Borg afgewerkt. Djokovic haalde het met 6-2 en 6-1 van Berrettini, terwijl Thiem met twee keer 7-5 won van Federer. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) opende gisteren de groep André Agassi met een knappe zege tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) in twee sets: 6-2 en 6-4. Stefanos Tsitsipas (ATP 6) klopte in dezelfde groep de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4.

Zverev won het Londense toernooi vorig jaar na een zege in de finale tegen Djokovic.

bron: Belga