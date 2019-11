Fedasil wil asielcentrum in Bilzen alsnog gebruiken

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, wil het asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) indien mogelijk nog gebruiken. Volgens het agentschap is er immers een enorme nood aan opvangplaatsen. Voor de nieuwe centra in Gent, Zoutleeuw, Spa en Theux wordt bekeken of extra bewaking nodig is. Het is voorlopig onzeker of het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé na de aangestoken brand nog dienst kan doen als asielcentrum. “Het is wel de bedoeling om de locatie te gebruiken als dat nog mogelijk is. Er is een enorme nood aan opvangplaatsen. We zijn op veel plaatsen centra aan het openen en we zijn hoe dan ook nog op zoek naar extra plaatsen om centra te openen”, zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil.

Fedasil heeft plannen om binnenkort nieuwe centra in Gent, Zoutleeuw, Spa en Theux te openen. “We zijn momenteel aan het bekijken, vooral met de burgemeesters van die gemeenten, wat er nodig is van extra bewaking. We zijn ook in overleg met het Nationaal Crisiscentrum om te bekijken wat er nationaal nodig is”, legt Gilis uit.

Zondag rond 23.30 uur werd een uitslaande dakbrand opgemerkt aan het toekomstig asielcentrum met 140 plaatsen aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Er waren al meteen braaksporen vastgesteld en maandag stond vast dat het om een opzettelijke brandstichting ging. Het onderzoek van het parket naar de daders is lopende.

bron: Belga