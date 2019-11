Brusselse beurs – Klein verlies voor Brusselse beurs

De Brusselse beurs moest op de dag van de wapenstilstand nauwelijks terrein prijsgeven. De Bel20-index hield het verlies beperkt tot 0,22 procent bij een slotnotering van 3.868,27 punten. Het grootste dagverlies bij de indexwaarden was voor Umicore, dat 2,57 procent terugviel tot 38,92 euro.

Ook Solvay moest achteruit. De chemietitel leverde 1,87 procent in bij een slotkoers van 97,86 euro. Zowel UBS als Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor het aandeel.

Op de tweede rij kreeg MDxHealth een tik van 6,79 procent bij een slotkoers van 1,04 euro. De omzet van het diagnostiekberijf daalde in de eerste negen maanden met 35 procent naar 15,6 miljoen dollar. Positief was dan weer dat het nettoverlies zakte van 22,8 miljoen dollar naar 20,9 miljoen dollar.

Winst was er bij de indexwaarden dan weer vooral voor argenx en Galapagos. Argenx klom 1,84 procent tot 116,00 euro, Galapagos dikte 1,24 procent aan tot 171,60 euro. Deze laatste kon samen met zijn partner Gilead goede resultaten aankondigen voor de behandeling van reumapatiënten met het middel filgotinib.

Op de brede markt won Acacia Pharma 5,62 procent tot 1,88 euro en steeg Greenyard 4,64 procent tot 5,86 euro.

Leasinvest verdapperde nog 0,42 procent tot 120,50 euro. Het vastgoedbedrijf wil over 2019 een dividend uitkeren dat minstens gelijk zal zijn aan de 5,10 euro die over 2018 werd betaald. In de eerste negen maanden zag het bedrijf zijn netto courante winst als gevolg van een toename van hogere huurinkomsten alvast stijgen van 5,08 euro naar 5,31 euro per aandeel.

