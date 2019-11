Britse politici eisen vrijgave Ruslandrapport na bewering van Clinton

Politici uit de Britse oppositie hebben premier Boris Johnson dinsdag dringend verzocht een rapport over mogelijke Russische inmenging vrij te geven. Dat gebeurde nadat voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton het achterhouden van het rapport voor een verkiezing onverklaarbaar en schandelijk noemde. De politici beschuldigen de Conservatieve premier ervan de publicatie van het document om politieke redenen uit te stellen, in een poging mogelijk beschamende details tot na de algemene verkiezingen van 12 december achter te houden. Het document zou naar verluidt mogelijke Russische inmenging voor het brexitreferendum van 2016 onderzocht hebben.

“De rest van de wereld kijkt vol verschrikking naar de beslissing van Boris Johnson om het rapport naar Russische inmenging in onze democratie te verdoezelen”, tweet politicus van Labour David Lammy. Ook Clinton stond er naar eigen zeggen versteld van dat de regering het rapport niet wilt vrijgeven. “Want iedereen die in dit land stemt heeft het recht dat rapport te zien voor jullie verkiezing”, aldus de voormalige Amerikaanse minister aan BBC.

Hoofdsecretaris van de Schatkist Rishi Sunak vindt het zeer normaal dat zulke rapporten grondig onderzocht moeten worden, maar het doorlichtingsproces van het rapport van het Inlichtingen- en Veiligheidscomité van het parlement werd begin oktober al afgerond, heeft voorzitter van het comité Dominic Grieve vorige week verklaard.

De kwestie van Russische verkiezingsinmenging houdt de Verenigde Staten al sinds de aanloop naar presidentsverkiezingen van 2016 in de ban, toen Rusland zich in het voordeel van Clintons rivaal Donald Trump in de verkiezingen gemengd had.

