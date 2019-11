Brand asielcentrum Bilzen – Extra politiecontroles aan toekomstig asielcentrum in Dormaal

Naar aanleiding van de aangestoken brand in het toekomstige asielcentrum in Bilzen heeft het stadsbestuur van Zoutleeuw beslist om extra politiecontroles te voorzien in het voormalige woonzorgcentrum in deelgemeente Dormaal waar Fedasil volgende week een asielcentrum wil openen. Dat meldt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) op ROBtv. “We hebben inderdaad beslist om extra maatregelen te voorzien. De lokale politie deed op regelmatige basis reeds controles in de buurt van het pand, maar we hebben gevraagd om die controles op te drijven en de alertheid te verhogen”, aldus Herbots dinsdagavond op de Oost-Brabantse tv-zender.

Ook in Dormaal wordt de komst van het asielcentrum, dat plaats zal bieden aan 130 bewoners en 28 personeelsleden, fel gecontesteerd door een deel van de lokale bevolking. Een woordvoerder van het plaatselijke actiecomité “Genoeg is Genoeg” zei op ROBtv te hopen en ook te verwachten dat brandstichtingen zoals in Bilzen zich niet in Dormaal zullen voordoen.

bron: Belga