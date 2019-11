Boeing hoopt dat vluchten met 737 MAX in januari kunnen worden hervat

De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft maandag de hoop uitgesproken dat commerciële vluchten met zijn 737 MAX-toestellen begin volgend jaar, mogelijk al in januari, kunnen worden hervat. De Boeings van dat type staan sedert maart aan de grond nadat op korte tijd twee vliegtuigen gecrasht waren. Tot nu ging Boeing ervan uit dat de vluchten met de 737 MAX in december zouden kunnen worden hervat. De oorzaak van de crashes in Indonesië en Ethiopië had te maken met software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Boeing is bezig met een update, maar de aanpassingen aan het toestel moeten door alle betrokken luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd. Boeing rekent nog dit jaar op groen licht van de FAA in de Verenigde Staten, waarna de leveringen aan klanten kunnen worden hervat.

Na die leveringen moeten alle piloten die met de 737 MAX-toestellen vliegen nog worden bijgeschoold. “We gaan ervan uit dat de trainingen in januari goedgekeurd worden”, zegt Boeing-woordvoerder Gordon Johndroe.

Bron: Belga