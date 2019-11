De Afghaanse regering is tot een gevangenenruil met de radicaal-islamistische taliban en de VS bereid. Dit heeft president Ashraf Ghani vandaag op een persconferentie in Kaboel bekendgemaakt. Ghani zei dat zijn regering drie vooraanstaande talibanleiders wil vrijlaten. Voorwaarde is dat de taliban twee door hen ontvoerde professoren, een Amerikaan en een Australiër, laten gaan die werkzaam waren aan de Amerikaanse universiteit in Kaboel.

Bron: Belga