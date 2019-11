29 Rode Duivels starten morgen voorbereiding op laatste tweeluik van 2019

Met een uitverkochte open training starten de Rode Duivels morgenavond in het nationaal oefencentrum in Tubeke de voorbereiding op de interlands tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel), de laatste twee kwalificatieduels in de aanloop naar het EK 2020. Voor het laatste tweeluik van het jaar riep Roberto Martinez liefst 29 spelers op, in wat de bondscoach zelf de belangrijkste interlandperiode van het jaar noemt. De opvallendste naam in de selectie is die van Elias Cobbaut, die als linksvoetige verdediger de voorkeur kreeg op onder meer Christian Kabasele en Bjorn Engels. Hij moet mee het forfait opvangen van recordinternational Jan Vertonghen (118 caps). Die ontbreekt door een scheurtje in de hamstrings. Om dezelfde reden is ook Thomas Meunier (PSG) er niet bij. Wat betreft Thomas Vermaelen is het momenteel nog niet duidelijk of hij beide interlands kan spelen – achterin zal het dus weer schuiven worden voor de bondscoach.

Positief is dat de bondscoach voor de eerste keer sinds begin juni op zowel Eden Hazard als Kevin De Bruyne kan rekenen. Nadien was altijd een van beiden er door een blessure niet bij. Op het middenveld werd Leandro Trossard weer opgeroepen na zijn blessure en viel Adnan Januzaj af. Martinez zegt zich zorgen te maken om de winger, die bij Real Sociedad weinig aan spelen toekomt. De laatste keer dat hij niet opgeroepen werd, was in oktober vorig jaar, voor de interlands tegen Zwitserland en Nederland. Januzaj was toen echter nog herstellende van een op het WK opgelopen knieblessure. Om een interland te vinden waarvoor de 24-jarige dribbelkont niet opgeroepen werd terwijl hij niet geblesseerd was, moeten we al teruggaan naar maart 2018 en de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Nadien was Januzaj er altijd bij en haalde hij zelfs verrassend de WK-selectie voor Rusland, waar hij scoorde in de groepswedstrijd tegen Engeland.

De Rode Duivels kunnen zaterdag op de voorlaatste speeldag in Rusland al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is.

Op de laatste speeldag moet tegen Cyprus wel een misstap vermeden worden, om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen. Enkel de beste zes groepswinnaars worden immers reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode. Bij een gelijke stand in deze ranking is het doelsaldo doorslaggevend.

bron: Belga