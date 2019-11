VIDEO. Onfrisse praktijken op Indiaas dorpsfestival

Het dorpje Gumatapuram in het zuiden van India kent zoals veel Vlaamse gemeenten een jaarlijks festival, maar anders dan bij ons worden er geen frisse pintjes gedronken of slappe frietjes verorberd: de inwoners houden tijdens het Gore Habba festival een groot “gevecht” waarbij ze elkaar bekogelen met koeienmest.

Elk jaar geven de dorpsbewoners rond deze periode een meer letterlijke betekenis aan de term ‘holy shit’ – of ‘flying shit’, zo u wil. Koeien zijn in India immers niet alleen heilig, de vlaaien die ze produceren worden ook gebruikt voor allerlei doeleinden: als isolatie voor huizen bijvoorbeeld, of als brandstof voor kachels. Of als munitie voor een gevecht.

Hoewel elkaar bekogelen met stront voor ons op zijn zachtst gezegd niet echt hygiënisch klinkt, geloven de dorpsbewoners dat de mest ziektes geneest. “Koeienmest is heel natuurlijk en geneeskrachtig”, aldus dorpsbewoner Prabhu. “Sommigen beweren dat we infecties en ziektes zullen oplopen als we koeienmest gooien naar elkaar, maar onze god Beereshwara waakt over ons, dus ons zal niets overkomen.”

Uit eerbied voor koeienmest

Aan de oorsprong van de dorpstraditie ligt een legende over een dorpsherder die lang geleden zijn brood verdiende door bij welgestelde gezinnen in de streek te bedelen om een aalmoes. Na zijn overlijden werden zijn bezittingen door felle regens weggespoeld naar een vuilnisbelt. Tijdens het opruimen van het afval ontdekten de dorpsbewoners een bloedend beeldje van een ‘Linga’ – een fallusvormige weergave van de Hindoeïstische goddelijke persoonlijkheid Shiva – dat verborgen zat in een koeienvlaai.

Toen er opschudding ontstond maakte de geest van de overleden herder zich meester van het lichaam van een willekeurige omstaander en sprak de wens uit om elk jaar op de derde dag na Deepavali (een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme, nvdr.) een feest te houden uit eerbied voor koeienmest.

En zo geschiedde: in de aanloop naar het festival stapelen de bewoners elk jaar de uitwerpselen van zo’n 3000 runderen in en rond Gumatapuram op nabij een lokale tempel om iedereen van voldoende ‘munitie’ te kunnen voorzien. En hoewel iedereen ongeacht zijn kaste of religie kan deelnemen en het festival ook over gelijkheid zou gaan, is het voor de dorpsvrouwen verboden om met stront te gooien. Wel mogen ze toekijken hoe de mannen elkaar met mest bekogelen.