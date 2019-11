Selena Gomez is verdikt door medicijn: “Gemene opmerkingen kwamen hard aan”

Toen Selena Gomez medicatie moest innemen, ondervond ze daar enkele bijwerkingen van. Zo is ze op korte tijd een paar kilo’s bijgekomen. De gemene opmerkingen die ze daardoor moest doorstaan, kwamen hard aan. “Dat hakte er wel in. Ik was er echt door van slag”, aldus de zangeres in een gesprek met de Giving Back Generation.

Gomez besloot zelfs een tijdje van sociale media te gaan. “Ik ben er een tijdje tussenuit geweest en heb sinds mijn terugkeer besloten om niet meer op mijn tijdlijn te kijken. Ik ben erg gelukkig met mijn leven nu en vooral om er te zijn. Ik leef mijn leven in het hier en nu en wil niet omkijken naar wat ik heb meegemaakt. Dus ik sta bijvoorbeeld op een rode loper, laat fotografen vervolgens hun beelden schieten maar kijk die foto’s daarna niet terug. Dat geeft me rust.”

Selena hoopt met haar boodschap andere onzekere vrouwen een hart onder de riem te steken. “Er zijn zoveel mooie meiden met prachtige en verschillende karakters, maar ze jagen een onhaalbaar ideaalbeeld na waardoor ze kapot gaan. Ze willen een ander persoon zijn dan ze in werkelijkheid zijn”, besluit de zangeres.