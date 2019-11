Jelle Cleymans: “Ik ben blij dat ik nog vrijgezel ben”

Acteur en zanger Jelle Cleymans is net opnieuw nonkel geworden en zijn beste vriend Jonas Van Geel werd onlangs ook papa, maar zelf heeft hij (nog) geen kinderen. Hij geniet dan ook volop van het vrijgezellenleven.

Onlangs beviel Clara Cleymans (30) van haar tweede dochtertje, Romy. Jelle verwelkomde het meisje overigens op een heel mooie manier. De 34-jarige ‘40-45’-acteur wordt steeds vaker met kinderen geconfronteerd, want ook zijn beste makker Jonas Van Geel werd een half jaar geleden papa van zijn eerste kindje, Charlie, en Jelle is zijn peter.

Genieten van het vrijgezellenleven

Hoewel Jelle al een tijdje vrijgezel is, heeft hij ook al over kinderen nagedacht. “Natuurlijk denk ik daarover na, maar het is niet dat ik nu zeg: ‘Ik móet een kind hebben’. Mijn zus Clara is zopas voor de tweede keer mama geworden, en ik heb al leuke petekindmomentjes gehad met Charlie. Maar ik denk tegelijk: ‘Fijn dat ik er nog geen heb.’ Ik kan naar huis, een pint gaan drinken en genieten van het vrijgezellenleven”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Persoonlijk verhaal

Jonas en Jelle staan niet alleen samen op de planken in ‘40-45’, ze maken ook muziek met elkaar. In april komt hun eerste album uit, maar met de single ‘Aan de liefde ten onder’ krijgen we al een voorsmaakje. Dat nummer vertelt een persoonlijk verhaal. “Het is een situatie waar wij elkaar al meer dan eens in hebben gezien, ja. Een relatie kan nu eenmaal stuklopen en dat doet pijn. Maar we zingen ook: ‘Durf ik weer te springen?’ Ik voel dat veel jonge mensen twijfelen na een liefdesbreuk. ‘Nooit meer’, zeg je dan, maar natuurlijk komt er toch weer iemand op je pad. Dat is iets waarin veel dertigers zich zullen herkennen”, klinkt het.

Nooit echt vrijgezel geweest

Onlangs blikte Jelle in ‘Gert Late Night’ nog terug op zijn stukgelopen relatie van tien jaar met Katrien. In 2016 besloten ze om dan toch uit elkaar te gaan, wat hem voor het eerst écht kennis liet maken met het vrijgezellenleven. “Ik zie heel graag vrouwen, ik seks heel graag met vrouwen. Drie jaar geleden zijn Katrien en ik uit elkaar gegaan. Eigenlijk was ik tot op dat punt nooit echt vrijgezel geweest. Nu wil ik het wel allemaal eens zien. Ik was echt heel braaf vroeger en op een bepaald moment begon dat wel te komen, zo van ‘hoe zou dat nu zijn om stout te zijn?’. Ja, het gevoel van ‘ik wil nu ook eens weten wat dat is, dat soort leven’”, zei hij destijds aan James Cooke.