Isabelle A boos op VTM na onverwacht chocoladebad: “De volgende dag zat er nog chocola in mijn oren”

Isabelle A ligt in de clinch met VTM nadat ze tijdens het programma ‘Wat een dag’ overgoten werd met chocolade. De zangeres kon de onaangekondigde grap, die haar peperdure jurk en extensions volledig verpestte, niet smaken.

Naar aanleiding van haar nieuwe single ‘Sjokola’ had Isabelle A het plan opgevat om bij wijze van promostunt pralines uit te delen aan het publiek van het nieuwe VTM-programma ‘Wat een dag’. De redactie van het programma vond dat echter maar niks, en kwam op de proppen met een ander idee: haar overgieten met lopende chocolade.

Dure extensions

De zangeres werd zonder haar medeweten in een badkuip gezet en door Niels Destadsbader en Julie Van den Steen getrakteerd op een chocoladedouche. Dat er in de kleedkamer verdacht veel handdoeken klaarlagen, was geen voldoende waarschuwing om haar chique jurk en peperdure extensions van het kleverige goedje te kunnen redden. Isabelle en haar platenlabel CNR zijn niet te spreken over de actie: “Wat als ze na de opname nog een professionele afspraak had?”, klinkt het in Dag Allemaal.

‘Wat een dag’-presentator Davy Parmentier excuseerde zich na afloop bij de zangeres, maar haar platenfirma eist meer. “VTM mag een factuur van de droogkuis verwachten”, stelt CNR. De zender beweert nochtans dat alle partijen op voorhand op de hoogte waren.