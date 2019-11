Weerbericht – Schotse depressie brengt nattigheid mee

Een regenzone, verbonden aan een depressie nabij Schotland, trekt maandag van west naar oost over het land. In de namiddag krijgen we regen in het oosten en buien in het westen bij maxima van 4 tot 9 graden. Het is vrij winderig. De rest van de week krijgen we wisselvallig weer met buien en vooral in Hoog­-België soms winterse neerslag, zegt het KMI. Maandagavond verlaat de regenzone ons land richting Duitsland. Daarna wordt het overal wisselvallig met enkele buien die in Hoog­-België onder de vorm van (smeltende) sneeuw kunnen vallen. Aan zee is een donderslag niet uitgesloten.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien en daarbij kans op een donderslag. In Hoog­-België valt er soms wat winterse neerslag. We krijgen maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in het westen. De wind waait matig uit zuidwest, aan de kust soms vrij krachtig.

Woensdagochtend zijn er in de Ardennen veel lage wolkenvelden die het zicht kunnen beperken. Daar zijn enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. Elders wisselen enkele opklaringen met wolken en een paar buien elkaar af. In de namiddag blijft het wisselvallig met buien vooral in het noorden en het noordwesten. De maxima schommelen tussen +2 graden in de Hoge Venen en +9 graden aan de kust.

Donderdag trekt een depressie van Bretagne naar het noorden van Spanje. De storing eraan verbonden zou ’s ochtends over ons land trekken met perioden van regen, in de Ardennen van smeltende sneeuw.

bron: Belga